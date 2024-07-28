Пилота Mercedes лишили победы на Гран-при Бельгии

Пилота Mercedes Расселла лишили победы на Гран-при Бельгии

Британского пилота Mercedes Джорджа Расселла лишили победы на Гран-при Бельгии «Формулы-1» из-за того, что вес его болида был на 1,5 килограмма меньше минимально необходимого. Об этом сообщает Daily Mail.ru

Отмечается, что изначально болид соответствовал минимальному весу 798 килограммов, но потом с него было слито 2,8 литра топлива.

Команда Mercedes подчеркнула, что это была ее ошибка и смягчающих обстоятельств в этом случае не было.

Ранее нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1». Канадец Джордж Расселл из Mercedes замкнул тройку призеров.