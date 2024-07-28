Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элизабетта Коччаретто
0:2
Завершен
Диана Шнайдер
Олимпиада (ж)
Химки
1:3
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Алехандро Табило
0:2
Завершен
Роман Сафиуллин
Олимпиада (м)
Стэн Вавринка
2:0
Завершен
Павел Котов
Олимпиада (м)
Магда Линетт
2:0
Завершен
Мирра Андреева
Олимпиада (ж)
Оренбург
0:0
Завершен
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Краснодар
0:0
Завершен
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Екатерина Александрова
30 июля
13:00 (Мск)
Каролина Мухова
Олимпиада — парный разряд (ж)
21:43, 28 июля 2024Спорт

Пилота Mercedes лишили победы на Гран-при Бельгии

Пилота Mercedes Расселла лишили победы на Гран-при Бельгии
Джордж Расселл

Джордж Расселл. Фото: Lisa Leuntner / Reuters

Британского пилота Mercedes Джорджа Расселла лишили победы на Гран-при Бельгии «Формулы-1» из-за того, что вес его болида был на 1,5 килограмма меньше минимально необходимого. Об этом сообщает Daily Mail.ru

Отмечается, что изначально болид соответствовал минимальному весу 798 килограммов, но потом с него было слито 2,8 литра топлива.

Команда Mercedes подчеркнула, что это была ее ошибка и смягчающих обстоятельств в этом случае не было.

Ранее нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1». Канадец Джордж Расселл из Mercedes замкнул тройку призеров.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал срок готовности мирного плана по Украине

      Мастер спорта назвал лучшие упражнения для сжигания жира

      В США рассказали о «наступательной дуге» России в ДНР

      Самойлов провалил концерт в Красноярске вслед за Глюк'oZой и попал на видео

      Белый дом осудил удар по Голанским высотам

      В Израиле раскрыли ответ на атаку со стороны Ливана

      Над Курской областью сбили украинский беспилотник

      Эрдоган предупредил о возможности ввода войск в Израиль

      Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации

      «Краснодар» сыграл вничью с новичком РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше