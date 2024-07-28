Попадание бойцов ЧВК «Вагнера» в засаду назвали чередой случайностей

Связанный с ЧВК «Вагнер» канал назвал болезненными потери при засаде в Мали

Один из бывших командиров Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным Лотос не попал в плен туарегов в Мали, его там не было. Все случившееся является чередой случайностей. Об этом сообщил связанный с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» Telegram-канал Condottiero.

Автор канала назвал засаду туарегов чередой случайностей при противодействии «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) бойцам ЧВК. Говоря о потерях, он заявил, что они не критичны, но «болезненны».

Кроме того, автор Condottiero опроверг появившиеся в сети сообщения о попадании в плен командира группы Лотоса. По его словам, Елизаров жив, его не было на месте. Что касается ранения, Лотос получил его еще в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

В ночь на 28 июля колонна ЧВК «Вагнер» и малийских правительственных войск, которые проводили совместное патрулирование в пустыне на севере страны, попала в засаду сепаратистов-туарегов. Сообщалось, что не менее 20 бойцов ЧВК стали жертвами нападения, несколько бойцов взяли в плен. Как заявил военный эксперт Борис Рожин, среди плененных был и Елизаров, однако его впоследствии обменяли.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа между тем выразил мнение, что за нападением сепаратистов-туарегов на бойцов ЧВК «Вагнер» стоят западные страны. «Мы понимаем, что за всем этим в первую очередь стоят французы, которые провоцируют, которые финансируют», — высказался парламентарий.