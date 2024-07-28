Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 28 июля 2024Россия

В России прокомментировали нападение на ЧВК «Вагнер» в Мали

Депутат Чепа: за нападением на ЧВК «Вагнер» в Мали стоят западные страны
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

За нападением на бойцов «ЧВК» Вагнер сепаратистами-туарегами в Мали стоят западные страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал атаку.

«Туарегов поддерживают французы. И в Буркина-Фасо, и в Мали точно находится Blackwater (американская ЧВК, нынешнее название — Academi — прим. "Ленты.ру"). Они координируют и помогают туарегам в проведении всех террористических действий. Я думаю, что мы будем отвечать на все эти действия», — сказал депутат.

Мы понимаем, что за всем этим в первую очередь стоят французы, которые провоцируют, которые финансируют. Это они делают

Алексей Чепадепутат Госдумы

Колонна правительственных войск в Мали в сопровождении бойцов ЧВК «Вагнер» попала в засаду туарегов — племени повстанцев в стране. Жертвами нападения стали от 20 до 50 человек. Среди них оказался военный блогер и создатель Telegram-канала Grey Zone, известный как «Пятисотый».

Вагнеровцы двигались на помощь правительственным силам, но попали в песчаную бурю. Авиация не смогла работать в таких условиях, и они оказались без прикрытия с воздуха. Туареги воспользовались ситуацией и смогли отрезать одну из колонн ЧВК. По предварительным данным, они использовали самодельные бомбы, чтобы остановить конвой.

Как сообщил военный эксперт Борис Рожин, среди попавших в засаду в Мали бойцов ЧВК «Вагнер» был один из бывших командиров и преемник Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным Лотос. Позже его удалось обменять.

Материалы по теме:
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали из-за песчаной бури. Сепаратисты расправились более чем с 20 бойцами
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали из-за песчаной бури. Сепаратисты расправились более чем с 20 бойцами
Сегодня
Преемник Пригожина оказался среди попавших в плен в Мали «вагнеровцев». Что о нем известно?
Преемник Пригожина оказался среди попавших в плен в Мали «вагнеровцев». Что о нем известно?
Сегодня

Туареги — племя, населяющее часть Сахары. С 2012 года они борются с правительственными силами за независимость Азавада — территории на севере Мали.

Французские силы по просьбе местных властей начали операцию против террористов и туарегов в 2013 году. Спустя год ее объявили законченной, но силы Пятой республики остались в африканской стране в качестве миротворцев. В 2020 году в стране снова произошел госпереворот, и у нового руководства испортились отношения с Парижем. В феврале 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о выводе войск из страны.

В 2021 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что руководство африканского государство обратилось к российской ЧВК за помощью в борьбе с террористической угрозой.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Преемник Пригожина оказался среди попавших в плен в Мали «вагнеровцев». Что о нем известно?

      Глава Минобороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ на параде в Петербурге

      Украинцы рассказали о бегстве молодежи от мобилизации

      Около 80 человек эвакуировали из-за паводка в Челябинской области

      МВД Дагестана отреагировало на видеозапись из отдела полиции, где умер участник СВО. Что там сказали?

      Видео лучших моментов церемонии открытия Олимпийских игр-2024 удалили из сети

      Путин сделал заявление об обеспечении российского флота современным оружием

      Путин заявил об опасности размещения американских ракет в Германии

      Путин заявил о нагнетании США напряженности из-за полетов стратегической авиации РФ

      Суд арестовал трех подозреваемых в подрыве церкви в Дагестане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше