В России прокомментировали нападение на ЧВК «Вагнер» в Мали

Депутат Чепа: за нападением на ЧВК «Вагнер» в Мали стоят западные страны

За нападением на бойцов «ЧВК» Вагнер сепаратистами-туарегами в Мали стоят западные страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал атаку.

«Туарегов поддерживают французы. И в Буркина-Фасо, и в Мали точно находится Blackwater (американская ЧВК, нынешнее название — Academi — прим. "Ленты.ру"). Они координируют и помогают туарегам в проведении всех террористических действий. Я думаю, что мы будем отвечать на все эти действия», — сказал депутат.

Мы понимаем, что за всем этим в первую очередь стоят французы, которые провоцируют, которые финансируют. Это они делают Алексей Чепа депутат Госдумы

Колонна правительственных войск в Мали в сопровождении бойцов ЧВК «Вагнер» попала в засаду туарегов — племени повстанцев в стране. Жертвами нападения стали от 20 до 50 человек. Среди них оказался военный блогер и создатель Telegram-канала Grey Zone, известный как «Пятисотый».

Вагнеровцы двигались на помощь правительственным силам, но попали в песчаную бурю. Авиация не смогла работать в таких условиях, и они оказались без прикрытия с воздуха. Туареги воспользовались ситуацией и смогли отрезать одну из колонн ЧВК. По предварительным данным, они использовали самодельные бомбы, чтобы остановить конвой.

Как сообщил военный эксперт Борис Рожин, среди попавших в засаду в Мали бойцов ЧВК «Вагнер» был один из бывших командиров и преемник Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным Лотос. Позже его удалось обменять.

Туареги — племя, населяющее часть Сахары. С 2012 года они борются с правительственными силами за независимость Азавада — территории на севере Мали.

Французские силы по просьбе местных властей начали операцию против террористов и туарегов в 2013 году. Спустя год ее объявили законченной, но силы Пятой республики остались в африканской стране в качестве миротворцев. В 2020 году в стране снова произошел госпереворот, и у нового руководства испортились отношения с Парижем. В феврале 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о выводе войск из страны.

В 2021 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что руководство африканского государство обратилось к российской ЧВК за помощью в борьбе с террористической угрозой.