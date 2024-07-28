Тренер посоветовала упражнения для бодрости утром

Фитнес-тренер Ирина Ротач посоветовала несколько упражнений, которые помогут взбодриться утром. Ее слова приводит Men Today.

Специалист подчеркнула, что перед утренней тренировкой обязательно нужно поесть. При этом, чтобы не возникло тяжести, пищу нужно подобрать правильно.

Для утренней зарядки Ротач предложила выбрать подъемы на носки, наклоны в стороны и вперед, выпады в сторону. Также подойдут вращения в плечевых суставах, махи ногами вперед к рукам, махи ногами в стороны и планка. Завершить комплекс можно растяжкой спины.

Ранее фитнес-тренер Ирина Ротач перечислила упражнения, которые помогут ускорить похудение. Она предложила делать приседания с махами, отжимания с усложнением и берпи.