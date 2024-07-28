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14:40, 28 июля 2024Ценности

Внешний вид Меган Маркл на бизнес-саммите оценили фразой «она неряха»

Фото: PA Images / Legion-Media

Внешний вид американской актрисы Меган Маркл на бизнес-саммите оценили фразой «она неряха». На соответствующее фото, опубликованное владелицей косметического бренда Бобби Браун в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратило внимание Page Six.

Известно, герцогиня Сассекская посетила летний саммит G9 Ventures в Нью-Йорке, прилетев на частном самолете вместе с предпринимателем Джейми Керном Лимой.

Для упомянутого случая знаменитость надела жилет и брюки кремового цвета бренда Revolve. Помимо этого, Маркл собрала волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве украшений она выбрала ожерелье с кулоном и несколько золотых браслетов.

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Пользователи сети оценили наряд актрисы в комментариях под материалом. «Она неряха», «Мятый наряд с брюками, которые нужно подшить», «Очередной плохо сидящий и скучный мятый льняной костюм», «Удивительно, что Маркл до сих пор не может понять, как правильно одеваться», «Как обычно неряшливо», — высказались они.

Ранее в июле Меган Маркл заметили на публике в ожерелье за миллион рублей. 42-летнюю жену принца Гарри заметили в компании звезды «Отца невесты» Кимберли Уильямс-Пэйсли в Монтесито.

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      Екатерина Ештокина
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