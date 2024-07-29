Арендаторы жилья эконом-класса выстроились в очередь

«ИНКОМ-Недвижимость»: спрос на аренду жилья вырос почти на 10 %

В июне 2024 года спрос на аренду жилья вырос на 20 процентов, если сравнивать с апрельскими и майскими показателями, а в июле — еще на 5 процентов. Об этом заявила заместитель директора Управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова. Ее цитирует «Лайф».

Кроме того, в июле 2024 года количество запросов от потенциальных съемщиков выросло на 10 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По ее словам, многие пытаются подыскать удобный вариант заранее, до того как начнется сезон традиционно высокого спроса. А это вторая половина августа.

«Сейчас за эконом-жильем арендаторы выстраиваются в очередь», — сказала Полякова.

Относительно дешевые и ликвидные квартиры находят арендатора буквально за считаные часы.

Ранее сообщалось, что в России молодые люди все чаще предпочитают снимать жилье, а не покупать его. Данный тренд наиболее заметен в крупных городах.

До этого директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова заявила, что сейчас в России стало выгоднее арендовать квартиру, нежели покупать ее в ипотеку. Впрочем, это справедливо лишь для тех случаев, когда арендный платеж окажется на намного ниже ипотечного.