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11:52, 29 июля 2024Спорт

В Госдуме отреагировали на слова Губерниева о неспортивной России

Журова оценила слова Губерниева о россиянах фразой «не спортивными не назову»
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Необходимо развивать внутренние спортивные соревнования в России, считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировала на высказывание известного спортивного журналиста и телеведущего Дмитрия Губерниева о том, что Россия — не спортивная страна.

«Дмитрий, как всегда, может быть крайне жесток в своих оценках. Я не спортивными нас не назову. Мы любим спорт, и у нас этому уделяется большое внимание. Но, наверное, он имел в виду, и я, кстати, здесь отчасти соглашусь, что американцы выстроили свою систему спорта таким образом, что их внутренние соревнования, например, по плаванию, бывают более интересными для них, чем чемпион мира по плаванию», — высказалась Журова.

По словам олимпийской чемпионки, в США с болельщиками работают таким образом, что внутренние соревнования считаются выше, чем мировые первенства.

«Кто мешает и нам так сделать? Начать хотя бы с фигурного катания. Я уже целый год говорю, что нужно сделать лигу фигурного катания, лигу художественной гимнастики, где все будут видеть, что уровень выступлений здесь значительно выше, чем на любом мировом первенстве. Может быть, именно это имел в виду Дмитрий, что в наших руках создать такие соревнования», — добавила она.

Ранее Губерниев написал пост, в котором назвал Россию не спортивной страной. В комментариях к публикации подписчик попросил Губерниева не возвращаться в страну. «Идиот, я в Вологде», — ответил телеведущий на этот призыв.

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      Алена Шевченко
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