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02:34, 29 июля 2024Мир

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Замглавы МИД Польши Бартошевский предложил Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Фото: Marton Monus / Reuters

Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии выйти из Евросоюза и НАТО. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

Так дипломат отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в случае победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа ЕС придется нести ответственность за последствия поддержки войны в Украине.

«Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо к ней относятся. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика Венгрии», — заявил Бартошевский.

Венгрия является главным противником поставок вооружения Украине и блокирует любые инициативы, на которые в состоянии повлиять. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал поведение Будапешта постыдным и призвал к обсуждению, «что делать с председательством Венгрии в Совете ЕС в ближайшие несколько месяцев». В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предложила задуматься об исключении Венгрии из Евросоюза.

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      Марина Совина
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