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19:03, 29 июля 2024Наука и техника

«Роскосмос» назвал дату запуска «Прогресса МС-28»

«Роскосмос»: ракету «Союза-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-28» запустят 15 августа

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Ракета «Союза-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28» будет запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур в Казахстане 15 августа. Соответствующую дату в Telegram назвала госкорпорация «Роскосмос».

«На космодроме готовят агрегаты и системы стартового комплекса к встрече с ракетой», — заявили в госкорпорации.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» доставлен в вакуумную камеру монтажно-испытательного корпуса площадки 254 космодрома Байконур для проведения испытаний на герметичность.

Также госкорпорация рассказала, что «Прогресс МС-28» был доставлен для проведения испытаний в безэховую камеру площадки 254 космодрома Байконур.

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      Иван Потапов
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