Россиян предупредили о зарплате ниже МРОТ

Экономист Васюнина: зарплата некоторых россиян может оказаться ниже МРОТ

В некоторых случаях россияне могут получать заработную плату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), причем это будет вполне законно. Об этом рассказала завкафедрой общественных финансов Финуниверситета при Правительстве РФ Маргарита Васюнина. Ее цитирует «АиФ».

Описанная ситуация может возникнуть, если сотрудник работает по договору гражданско-правового характера. Сумма денежного вознаграждения в таком случае определяется без учета МРОТ, исходя из объема и срока выполняемых работ.

Кроме того, зарплата может оказаться ниже МРОТ, если россиянин отработал не все рабочие дни месяца, если он трудится в режиме неполного рабочего дня (или недели) или на условиях совместительства. При таком раскладе его труд оплатят пропорционально отработанному времени.

Еще один вариант — если организация приостановила работу. Если простой был допущен по вине работодателя, то заработная плата понижается до одной трети от ее среднемесячного значения.

Васюнина объяснила, что зарплата может быть ниже МРОТ, если работник подал заявление о выплате части того вознаграждения, которое ему полагается в неденежной форме.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года МРОТ в России может вырасти до 22 тысяч 440 рублей. Ожидается, что повышение этого показателя затронет 4,2 миллиона человек.

Кроме того, есть мнение, что россияне, которые получают зарплату на уровне МРОТ, должны иметь нулевую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ).