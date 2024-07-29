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22:49, 29 июля 2024Наука и техника

США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия

США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия

Фото: Unsplash

США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на военного чиновника.

По словам источника, армия и ВМС США провели испытание гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. «Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии», — отметил он.

Чиновник добавил, что во время проведения теста были получены сведения для прогресса США в гиперзвуком оружии.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW. Они состоялись со стратегического бомбардировщика B-52H, который взлетел с авиабазы Андерсен на Гуаме. В результате запуска ВВС США получили сведения о возможностях передовой технологии.

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      Марина Совина
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