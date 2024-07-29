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17:20, 29 июля 2024Спорт

Украинка обняла уроженку России на Олимпийских играх-2024

Украинка Харлан обняла уроженку России Башту после фехтовального поединка на ОИ
Анна Башта (слева) и Ольга Харлан (справа)

Анна Башта (слева) и Ольга Харлан (справа). Фото: Andrew Medichini / AP

Украинская саблистка Ольга Харлан обняла представляющую Азербайджан Анну Башту после поединка 1/8 финала на Олимпийских играх-2024 в Париже. Трансляция велась на сайте турнира.

Встреча завершилась победой украинки со счетом 15:6. После этого она поприветствовала Башту — уроженку российского города Тольятти.

Летом 2023 года Харлан не стала жать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу украинка отказалась от обязательного жеста, однако россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого, по регламенту, схватка не могла считаться завершенной. В итоге Смирнова ушла с помоста, не дождавшись Харлан, которую после этого дисквалифицировали.

Позднее Международный олимпийский комитет дал Харлан право выступить на Играх-2024, а Международная федерация фехтования отменила ее отстранение, предоставив ей возможность выступить в командном турнире. Кроме того, федерация отменила обязательные рукопожатия после поединков.

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      Андрей Стрельцов
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