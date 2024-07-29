Украинского командира заочно приговорили в России за призывы кастрировать пленных

Суд в РФ приговорил украинца Друзенко к 5,5 годам за призывы к кастрации пленных

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии украинского командира добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за призывы кастрировать пленных российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Друзенко признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды в интернете. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В июле прошлого года МВД России объявило Геннадия Друзенко в розыск. Уголовное дело о возбуждении ненависти против него было возбуждено в 2022 году.

Друзенко в прямом эфире одного из украинских телеканалов заявил о готовности украинских медиков насильно кастрировать пленных российских солдат. Позже он отказался от своих слов, заявив, что на призыв к насилию его подтолкнули эмоции, а врачи в его госпитале никогда не кастрировали российских военных.