В России допустили отмену льготного кредитования бизнеса из-за высокой ставки

«Ведомости»: отмену льготного кредитования МСП допустили из-за размера ставки

Власти рассматривают сворачивание льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) в России, подразумевающее приостановку выдачи новых займов, пишут «Ведомости», по данным источников которых такая возможность связана с ростом стоимости субсидий для бюджета из-за ключевой ставки.

Отмечается, что допускаемый сценарий вошел в один из вариантов меню инструментов по развитию малого бизнеса в 2025–2030 годах. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось издание, если решение будет принято в пользу отказа от льготных программ, затраты бюджета ограничатся только продолжением субсидирования уже выданных кредитов, что потребует в указанный период 150 миллиардов рублей, в то время как с учетом их сохранения эту сумму дополнят еще 220 миллиардов, которые пойдут на новые выдачи.

По кредитам на инвестиционные цели, которые, как указывают журналисты, сейчас преобладают в статистике выдач, правительство возмещает банкам разницу между ключевой ставкой ЦБ, уменьшенной на пять процентов. Таким образом, после недавнего ее повышения банки смогут получить субсидию по процентным платежам в размере 13 процентов, и они гораздо слабее заинтересованы в выдаче займов, поскольку величина субсидии не покрывает их рисков по кредиту, говорится в материале.

Центробанк в пятницу поднял ключевую ставку с 16 до 18 процентов годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки присутствовали бы риски стагфляции. В то же время эксперты считают, что ЦБ предстоит заняться поиском альтернативных инструментов борьбы с темпами роста цен, поскольку прежний инструментарий монетарной политики не работает в новых реалиях.