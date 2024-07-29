В США заявили о неспособности помешать российским войскам уничтожать наемников на Украине

Аналитик Джонсон: РФ уничтожает наемников на Украине, а США не могут помешать

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил о том, что российские военные уничтожают иностранных наемников на Украине, а США не способны им помешать.

По его словам, наемники приезжают на Украину под видом инструкторов. Он уточнил, что российские военные недавно нанесли точные удары по Одессе и Харькову, где было ликвидировано около 40 иностранцев.

Джонсон выразил мнение, что американцы ничего не могут сделать в сложившейся ситуации, поскольку они привыкли воевать с «маленькими человечками», которые не отвечают им при помощи артиллерии, танков и авиации.

«Они столкнулись с настоящей профессиональной армией, и США не справляются», — подчеркнул эксперт.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что иностранные наемники стали массово покидать ВСУ из-за условий службы. Иностранцы недовольны глупостью командиров, подлостью и предательством, указал он.

