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14:34, 29 июля 2024Спорт

Валуев объяснил низкие результаты россиян на Олимпиаде в Париже

Валуев заявил, что никто из российских лидеров не поехал на Олимпиаду-2024
Николай Валуев

Николай Валуев. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев объяснил низкие результаты российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Валуев заявил, что никто из лидеров не поехал на Олимпийские игры. «Ехать просто ради участия — оставим это на совести тех спортсменов, кто поехал на Олимпиаду», — посчитал он, добавив, что атлетам будет тяжело возвращаться в Россию на фоне негативного общественного восприятия.

Ранее с Олимпиады вылетели теннисисты Павел Котов, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в одиночном разряде. Пловец Евгений Сомов не смог выйти в финал на дистанции 100 метров брассом, а велогонщица Тамара Дронова финишировала на 21-м месте в гонке с раздельного старта.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Всего в Париже выступят 15 россиян и 17 белорусов в нейтральном статусе.

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      Анастасия Борисова
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