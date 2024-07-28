Российская теннисистка вылетела с Олимпиады

Российская теннисистка Александрова проиграла в первом круге Олимпиады

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в первом круге Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Александрова уступила представительнице Китая Юань Юэ. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 5:7, 7:6 (7:0), 2:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 28 минут.

Александрова продолжит выступление на Олимпиаде-2024 в парном разряде. Она сыграет вместе с Еленой Весниной.

Ранее в следующий этап в одиночном разряде вышли Даниил Медведев и Диана Шнайдер. Всего на Играх в Париже выступят семь российских теннисистов. Помимо Александровой, Весниной, Шнайдер и Медведева сыграют Мирра Андреева, Роман Сафиуллин и Павел Котов.