Российская теннисистка вылетела с Олимпиады

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в первом круге Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Александрова уступила представительнице Китая Юань Юэ. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 5:7, 7:6 (7:0), 2:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 28 минут.
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Александрова продолжит выступление на Олимпиаде-2024 в парном разряде. Она сыграет вместе с Еленой Весниной.
Ранее в следующий этап в одиночном разряде вышли Даниил Медведев и Диана Шнайдер. Всего на Играх в Париже выступят семь российских теннисистов. Помимо Александровой, Весниной, Шнайдер и Медведева сыграют Мирра Андреева, Роман Сафиуллин и Павел Котов.