Российская теннисистка вышла во второй круг Олимпийских игр

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В дебютном олимпийском матче Шнайдер обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто. Встреча продлилась 1 час 32 минуты и завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:2, 7:5.
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Во втором круге Шнайдер сыграет против китаянки Сиюй Ван. Олимпийский теннисный турнир проходит на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».
Ранее в следующий этап вышла первая ракетка России у мужчин Даниил Медведев. Всего на Играх в Париже выступят семь российских теннисистов. Помимо Шнайдер и Медведева сыграют Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова и Елена Веснина.