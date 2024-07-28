Российская теннисистка вышла во второй круг Олимпийских игр

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Олимпийских игр

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В дебютном олимпийском матче Шнайдер обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто. Встреча продлилась 1 час 32 минуты и завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:2, 7:5.

Во втором круге Шнайдер сыграет против китаянки Сиюй Ван. Олимпийский теннисный турнир проходит на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Ранее в следующий этап вышла первая ракетка России у мужчин Даниил Медведев. Всего на Играх в Париже выступят семь российских теннисистов. Помимо Шнайдер и Медведева сыграют Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова и Елена Веснина.