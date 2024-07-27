Теннисист Даниил Медведев победил Хидзикату со счетом 6:2, 6:1 на Олимпиаде-2024

Российский теннисист Даниил Медведев стартовал с разгромной победы на олимпийском турнире на Играх 2024 года в Париже. Результаты доступны на сайте соревнований.

В первом раунде одиночного разряда 28-летний спортсмен одержал победу над австралийцем Ринки Хидзикату. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1. В следующем круге 28-летний россиянин встретится с победителем противостояния между австрийцем Себастианом Офнером и Робином Хасе из Нидерландов.

Всего на Играх в Париже выступят семь российских теннисистов. Помимо Медведева сыграют Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Церемония открытия Игр состоялась 26 июля и подверглась критике. Соревнования продлятся до 11 августа.