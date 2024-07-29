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20:39, 29 июля 2024Забота о себе

Врач предупредила об опасности народных методов лечения ячменя

Терапевт Паршина назвала лечение ячменя народными методами опасным

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Ячмень может развиваться и у детей, и у взрослых, рассказала терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алена Паршина. В комментарии «Ленте.ру» доктор объяснила, почему при осложнениях заболевания нужно сразу же обращаться к врачу и назвала лечение ячменя народными методами опасным.

Доктор объяснила, что ячмень может развиться из-за плохой гигиены глаз, прикосновений к глазам грязными руками, пользования чужими средствами или инструментами для макияжа, а также инфекционных заболеваний (ОРВИ или гриппа).

По словам терапевта, в большинстве случаев заболевание протекает без осложнений, однако, если симптомы не исчезают в течение недели или даже усиливаются, либо возникает ощущение снижения зрения, сильная боль и светобоязнь, важно как можно скорее обратиться к врачу. Иначе может развиться тяжелое осложнение — орбитальная флегмона — острый гнойный процесс в тканях глаза, который может приводить к потере зрения, предупредила врач.

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«Некоторые люди пытаются избавиться от ячменя, выдавливая его или используя народные методы, например, прикладывание горячих чайных пакетиков или вареного яйца к векам. Это категорически запрещено, поскольку может приводить к серьезным осложнениям, таким как ожог кожи глаз и распространение инфекции на другие структуры глаза, что чревато блефаритом — хроническим воспалением век с образованием язв», — предупредила доктор.

Ранее гастроэнтеролог, терапевт Андрей Якушев назвал кофе вредным для здоровья в некоторых случаях. По его заверению, кофе вкупе с недосыпом негативно сказываются на здоровье мозга.

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      Вера Владзиевская
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