Звезда OnlyFans раскрыла самый необычный запрос подписчика

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Эшлин Скай раскрыла самый необычный запрос подписчика. Подробностями она поделилась в подкасте OnlyStans, выпуск которого доступен на YouTube.

Модель рассказала, что однажды ее поклонник заплатил ей 30 тысяч долларов (около 2,5 миллиона рублей) за поездку на Гавайи с другим мужчиной. «Он заплатил за поездку взамен на видео оттуда, этот парень был влюблен в меня», — отметила Скай.

Ранее звезда OnlyFans Мила Монет рассказала о самом странном запросе от фаната. Модель призналась, что одними из самых странных запросов ее подписчиков на OnlyFans были просьбы прислать им ее фекалии.

До этого модель OnlyFans Си-Джей Спаркс также рассказала о самой необычной просьбе подписчика. По ее словам, однажды мужчина настоятельно просил ее забеременеть. Как уточнила модель, подписчик хотел, чтобы она выкладывала на платформе фото и видео, где запечатлена с животом.