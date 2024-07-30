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12:55, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Назвавшая себя матерью детей Дурова женщина раскрыла подробности жизни с ним

Подруга Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что у них была полноценная семья

Фото: @missbolgar

Подруга основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, назвавшая себя матерью его детей, заявила, что у них была полноценная семья. Подробности совместной жизни с предпринимателем она раскрыла в посте, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Болгар сообщила, что познакомилась с Дуровым летом 2012 года. «С начала 2013 года мы начали жить вместе полноценной семьей в Петербурге, где и родились трое наших детей», — написала она.

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По словам подруги бизнесмена, в 2018 году она переехала из России в Европу, а Дуров — в ОАЭ. «На тот момент, согласно законам ОАЭ, (...) отсутствовала возможность легализации детей, рожденных вне официального брака, и получения права на проживание на территории ОАЭ. По этой причине мы с детьми не смогли продолжить совместное проживание в одной стране с Павлом», — пояснила женщина.

Болгар подчеркнула, что дети признаны Дуровым и носят его фамилию. При этом она уточнила, что их брак не был зарегистрирован.

Ранее стало известно, что Дуров оказался отцом более 100 детей. Основатель Telegram рассказал, что 15 лет назад по просьбе друга стал донором спермы, чтобы семья могла завести ребенка.

25 июля в разговоре с KP.RU Болгар заявила, что родила от Дурова троих детей — Лею, Даниэля и Давида. Она добавила, что в настоящее время живет с детьми в Швейцарии. На вопрос о том, состоит ли она с предпринимателем в отношениях, Болгар отказалась отвечать.

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      Олег Давыдов
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