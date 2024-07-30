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21:18, 30 июля 2024Россия

Число желающих сдать семя в банк спермы выросло в 11 раз после поста Дурова

Число желающих сдать семя в банк спермы выросло на 980% после поста Павла Дурова

Фото: Albert Gea / Reuters

Количество желающих сдать семя в банк спермы выросло на 980 процентов — почти в 11 раз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что такой резкий рост произошел после того, как основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором он рассказал, что является биологическим отцом более 100 детей. В Mash подчеркнули, что наибольшее число потомков Дурова было рождено в Пермском и Краснодарском краях, Свердловской и Ленинградской областях, а также в республике Татарстан.

Также отмечается, что количество желающих подсадить себе сперму Дурова выросло на 460 процентов. Стоимость спермы основателя Telegram по-прежнему составляет 20 тысяч рублей.

Ранее сотрудники Дарвиновского музея сравнили Дурова с рыбой-луной. По их словам, этот зверь может иметь несколько миллионов детей.

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      Артём Верейкин
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