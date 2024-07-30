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16:42, 30 июля 2024Из жизни

Оказавшемуся отцом больше 100 детей Павлу Дурову нашли конкурента в животном мире

Павла Дурова сравнили с рыбой-луной из-за количества зачатых детей

Фото: Pavel Durov / Globallookpress.com

Создателю Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павлу Дурову нашли конкурента среди животных после новостей о том, что он оказался отцом больше сотни детей. Неожиданную параллель провели сотрудники Дарвиновского музея в Telegram-канале культурного учреждения.

Вечером в понедельник, 29 июля, Дуров рассказал, что у него более сотни детей по всему миру. Это оказалось возможным благодаря донорству спермы. Миллионер написал, что 15 лет назад решил помочь бесплодному другу, но его генетический материал якобы оказался так хорош, что врачи уговорили его продолжать сдавать сперму. А теперь он якобы узнал, что у него больше 100 биологических детей, которые живут в 12 разных странах.

Сотрудники Дарвиновского музея сравнили зачавшего такое количество отпрысков предпринимателя с рыбой-луной, у которой может быть миллионы детей. В своем посте они написали, что необычная рыба достигает трех метров в ширину и четырех в длину и может весить больше двух тонн. У нее нет чешуи, зубов и нормальных плавников, а на конце вместо хвоста подобие весла. Она медленно передвигается в толще воды при помощи струй, которые с силой выпускает изо рта. Хотя рыба-луна неповоротлива, она суперплодовита: одна самка может произвести на свет 300 миллионов икринок. Зачатый рыбой-луной головастик должен вырасти в 60 миллионов раз, чтобы стать взрослой особью.

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      Антонина Черташ
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