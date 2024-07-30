Рассказавшего о сотне своих детей Дурова высмеяли в мемах

Пользователи X высмеяли Павла Дурова из-за рассказа о сотне биологических детей

Основателя Telegram Павла Дурова высмеяли в сети из-за рассказа, что он является отцом более сотни биологических детей. Посты, в которых пользователи сети шутили над бизнесменом, стали популярны в X и Telegram.

«Дуров — человеческий эквивалент борщевика», «Павел Дуров делает крестражи», «Теперь, когда за окном орут дети, можно писать жалобу на Дурова», — поиронизировали в X над признанием предпринимателя.

В сети также пошутили, что бизнесмен решил создать армию клонов или же захотел лично делать новых пользователей Telegram. «Раньше одинокие матери говорили своим детям, что их отцы летчики или космонавты. А теперь будут говорить, что их отец — Павел Дуров», «А вы знаете, что у каждого сперматозоида Дурова отдельный аккаунт в Telegram?» — писали пользователи.

Кроме того, пользователи в шутку связали тот факт, что Дуров является донором спермы, с наличием в Telegram эмодзи взрывающегося баклажана, вызывающего ассоциации с эякуляцией. Другие комментаторы отметили, что предприниматель превзошел американского бизнесмена Илона Маска, у которого 11 детей.

Дуров ранее заявил, что 15 лет назад по просьбе друга стал донором спермы, после чего руководитель клиники попросил его сдавать больше материала. В итоге, как уверяет предприниматель, он стал биологическим отцом более 100 детей, живущих в 12 странах.

Незадолго до этого подруга основателя мессенджера Telegram Ирина Болгар рассказала, что родила от него двух сыновей и дочь. По ее словам, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Сам Дуров информацию не прокомментировал.