Дурова высмеяли за пикантную анимацию баклажана в Telegram

Пользователи Twitter высмеяли создателя Telegram Павла Дурова из-за пикантной анимации эмодзи баклажана в мессенджере. Фонтанирующий белой жидкостью овощ вызвал у комментаторов ассоциации с эякуляцией, о чем многие написали в Twitter.

Как отметили пользователи, чтобы увидеть неприличную анимацию, нужно отправить эмодзи в чат, а затем нажать на него. После этого из цветоноса овоща выплескивается светлая жидкость, которая как будто разливается по экрану юзера. Баклажан при этом увеличивается в размерах.

Материалы по теме «Все превращаются в товар» Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет? «Это уже болезнь» Как соцсети губят психику миллиардов людей и делают нас глупее

Анимированный овощ вызвал у многих пользователей ассоциации с семяизвержением. «Telegram, по-моему, кончающий баклажан, это какой-то *** [кошмар], не?» — написал юзер по имени Вова Чернов. «Я хочу посмотреть в глаза тем, кто это рисовал», — заявил другой пользователь.

Авторы некоторых постов принялись шутить над Павлом Дуровым, решив, что идея добавить к анимации баклажана отсылку к теме секса принадлежала именно ему. Комментаторы припомнили программисту его слова о пользе одиночества и посмеялись над ними.

«Дуров такой: "Одиночество — это полезно", а потом делает анимацию баклажана», — поиронизировал piss of art. «Дуров: "Бабы дуры, секс переоценен, не пользуюсь членом уже 27 лет". Также Дуров в три ночи дизайнеру: "А давай сделаем, чтобы баклажан — это типа *** [пенис],и он прыскает на экран"», — пошутил журналист Султан Сулейманов.

О появлении новых эффектов при нажатии на анимированные эмодзи стало известно в сентябре. Представители Telegram отдельно не упоминали, какой эффект появился у баклажана. При этом летом 2021 года мессенджер уже критиковали за изображение овоща. Тогда пользователи заметили, что он увеличивается в размере после отправки. Некоторые увидели в этом сексуализацию.

Эмодзи баклажана появилось 2010 году. Изображение овоща вскоре стало символом мужского полового органа. Вместе со смайликом персика, которым в сети обозначают ягодицы, его начали использовать в интимных переписках.