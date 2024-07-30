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16:45, 30 июля 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовал вариант отжиманий для новичков

Фото: yanalya / Freepik

Фитнес-тренер Роман Филиппенко посоветовал облегченный вариант отжиманий, который подойдет для новичков и девушек. Его слова приводит «Чемпионат».

Эксперт предложил выполнять отжимания с колен. Он отметил, что группы мышц задействуются схожие — большая грудная, трицепс и передняя часть дельтовидной мышцы, но при этом снижается нагрузка. Кроме того, подключаются короткая головка бицепса, прямая и косые мышцы живота, разгибатели позвоночника.

Филиппенко также описал правильную технику выполнения упражнения. Исходное положение — упор на ладони и колени, кисти расположены немного шире плеч, колени стоят близко друг другу, стопы можно скрестить, а колени согнуть. Спина должна быть прямая, пресс напряжен. «На вдохе опустите корпус вниз, сгибая руки в локтях. Локти движутся вдоль корпуса. Выполняйте упражнение до легкого касания грудью пола либо до прямого угла в локтевом суставе. С выдохом поднимите туловище вверх, выпрямляя руки», — объяснил тренер.

Ранее фитнес-тренер Ирина Ротач посоветовала несколько упражнений, которые помогут взбодриться утром. Она предложила выполнять подъемы на носки, наклоны в стороны и вперед, выпады в сторону.

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      Андрей Стрельцов
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