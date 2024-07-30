Глава Северной Осетии раскрыл подробности попытки атаки беспилотников ВСУ

Глава Северной Осетии Меняйло: в Моздокском районе отражена атака дронов ВСУ

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Моздокский район Северной Осетии. Информацию об этом подтвердил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале.

По его данным, в регионе сбили два беспилотника. Жертв и разрушений в результате попытки атаки со стороны Украины на зафиксировали.

«Еще раз напоминаю: категорически запрещена съемка и распространение фото и видеоматериалов с места падения дронов! Давайте помнить о том, что информацию в своих целях может использовать противник!» — написал глава региона.

О попытке атаки беспилотников на регион ранее сообщили жители республики. Они увидели в небе летательный аппарат и следы работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Впервые ВСУ пытались атаковать Северную Осетию 8 июня 2024 года.