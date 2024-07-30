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15:23, 30 июля 2024Россия

Глава «шариатского патруля» из Подмосковья покинул Россию и обратился к своему окружению

«Царьград»: глава созданного мигрантами «шариатского патруля» покинул Россию
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава «шариатского патруля», созданного подростками-мигрантами в подмосковных Мытищах, покинул Россию. На это обратил внимание телеканал «Царьград».

Как выяснили журналисты, 30 июля лидер группировки опубликовал в соцсетях фотографию с пачкой сигарет. По надписям на ней, а также на упомянутую мигрантом разницу во времени в два часа, авторы материала пришли к выводу, что глава «патруля» находится в Таджикистане.

Помимо этого, он обратился к своему окружению, заявив, что его «снова хотят вывести на эмоции и перефразировать слова», пишет телеканал.

Ранее также стало известно, что предполагаемый глава «шариатского патруля» из Мытищ оказался гражданином России. Как выяснилось, 18-летний мужчина получил российский паспорт в марте 2023 года в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. При этом сам он на тот момент уже давно проживал в Подмосковье.

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О том, что подростки их Таджикистана организовали в Мытищах «шариатский патруль», стало известно на минувших выходных. . Мигранты нападали на россиян из-за длины юбок и брюк, а также цвета волос, пытаясь привить им «свои порядки». При этом всю свою деятельность участники группировки фиксировали на видео, которые выкладывали в соцсетях.

После того, как ситуация вызвала общественный резонанс, член «шариатского патруля» по имени Самандар, которого называли главой группировки, записал видео с извинениями. Он заявил, что любит Россию и не хотел задеть чувства ее граждан.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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