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06:30, 30 июля 2024Наука и техника

Конструктор показал вычислитель Су-57

Конструктор ОКБ Сухого показал вычислитель истребителя Су-57

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Объединенном конструкторском бюро (ОКБ) Сухого показали вычислительный комплекс российского истребителя пятого поколения Су-57. Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда».

«Вся информация, которая существует на борту — от оптиколокационной станции, радиолокационная станция, система управления оружием, навигация, система разведки. Информация стекается внутрь этого вычислителя», — сказал заместитель главного конструктора информационно-управляющих систем ОКБ Александр Дибин.

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Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что специалисты ОКБ Сухого работают над внедрением в состав вооружения истребителя Су-57 беспилотников.

В декабре 2023-го года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) передал Минобороны России заключительную партию истребителей пятого поколения Су-57 по программе 2023 года.

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      Иван Потапов
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