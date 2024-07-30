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17:37, 30 июля 2024Спорт

Миранчук перешел в американский клуб

Футболист Алексей Миранчук перешел в американскую «Атланту Юнайтед» до 2027 года

Фото: Felice De Martino / Globallookpress.com

Российский полузащитник Алексей Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту Юнайтед». Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение рассчитано до сезона-2027 с опцией продления еще на один год. Вице-президент и технический директор команды Карлос Боканегра назвал Миранчука игроком с атакующим потенциалом, который сможет создавать моменты и забивать голы.

Томас Цорн, бывший спортивный директор московского «Локомотива», за который играл Миранчук, в интервью «Чемпионату» назвал контракт россиянина одним из лучших в MLS. По его мнению, «Атланта» — один из самых развитых клубов США.

В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Россиянин выступал за «Аталанту» с лета 2020 года, когда заключил с командой контракт по схеме «4+1». Сезон-2022/2023 он провел в аренде в «Торино».

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      Анастасия Борисова
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