Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Япония
Сегодня
18:15 (Мск)
Франция
Олимпийские игры (м)|Группа B. 2-й тур
Локомотив М
Сегодня
18:30 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа B. 1-й тур
Рубин
Сегодня
18:30 (Мск)
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 1-й тур
Зенит
Сегодня
21:00 (Мск)
Факел
Fonbet Кубок России|Группа D. 1-й тур
ТНС
Сегодня
21:00 (Мск)
Ференцварош
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
11:00, 30 июля 2024Спорт

На Олимпиаде выступила беременная фехтовальщица

Египетская фехтовальщица Хафез выступила на Играх на седьмом месяце беременности

Фото: Al Bello / Getty Images

На Олимпийских играх-2024 выступила беременная фехтовальщица — представительница Египта Нада Хафез. Об этом сама спортсменка рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Хафез поделилась, что она приняла участие в турнире в Париже на седьмом месяце беременности. «То, что вам казалось двумя участниками на помосте, на самом деле было тремя. Это была я, моя соперница и мой еще не появившийся на свет ребенок», — написала спортсменка.

Фехтовальщица отметила, что беременность проходила тяжело, а теперь ее наполняет гордость. Также она поблагодарила мужа и свою семью за поддержку.

26-летняя Хафез выступает в фехтовании на саблях. На ОИ-2024 она дошла до стадии 1/8 финала, где уступила кореянке Чон Хаюнг со счетом 7:15.

Хафез третий раз принимала участие в Олимпийских играх. В Рио-де-Жанейро-2016 она заняла 36-е место, в 2021-м в Токио — 29-е.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Павел Дуров заявил, что у него 100 биологических детей. Как это возможно и зачем это основателю Telegram?

      От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

      В российском городе трое молодых людей попытались похитить человека ради 300 тысяч рублей

      Россия получит минимальный балл от УЕФА в таблице коэффициентов

      Раскрыт интерес россиян к поездкам во Францию перед началом Олимпийских игр

      Телеведущий спросил коллегу про туалетную привычку и возмутил пользователей сети

      Рухнул один из видов российского экспорта в Китай

      Росгвардейцы нашли схроны более чем со 100 гранатами и несколькими тысячами патронов

      46-летняя Любовь Толкалина снялась обнаженной

      Глюкоза пройдет лечение в рехабе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше