На Олимпиаде выступила беременная фехтовальщица

Египетская фехтовальщица Хафез выступила на Играх на седьмом месяце беременности

На Олимпийских играх-2024 выступила беременная фехтовальщица — представительница Египта Нада Хафез. Об этом сама спортсменка рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Хафез поделилась, что она приняла участие в турнире в Париже на седьмом месяце беременности. «То, что вам казалось двумя участниками на помосте, на самом деле было тремя. Это была я, моя соперница и мой еще не появившийся на свет ребенок», — написала спортсменка.

Фехтовальщица отметила, что беременность проходила тяжело, а теперь ее наполняет гордость. Также она поблагодарила мужа и свою семью за поддержку.

26-летняя Хафез выступает в фехтовании на саблях. На ОИ-2024 она дошла до стадии 1/8 финала, где уступила кореянке Чон Хаюнг со счетом 7:15.

Хафез третий раз принимала участие в Олимпийских играх. В Рио-де-Жанейро-2016 она заняла 36-е место, в 2021-м в Токио — 29-е.