Оружие, символика нацистов и шпионские гаджеты. Какие запрещенные товары можно купить на Wildberries

«Лента.ру» нашла на Wildberries запрещенные российским законодательством товары

На российском маркетплейсе Wildberries нашлось множество запрещенных законодательством и внутренними правилами площадки товаров. Среди обнаруженных корреспондентом «Ленты.ру» запрещенных позиций — изделия с символикой нацистов, оружие и средства для шпионажа.

На Wildberries размещены товары с символикой оккультистов Третьего рейха

Российское законодательство прямо запрещает пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики или изображений, которые сходны с ней до степени смешения. Это действие может попасть под административную статью (20.3 КоАП РФ) либо, если демонстрация производилась неоднократно, под уголовную (282.4 УК РФ).

Однако на маркетплейсе свободно торгуют атрибутикой с символами, которые можно отнести к запрещенным законом. Так, до публикации «Ленты.ру» покупателям предлагался широкий выбор товаров с символом «черное солнце», использовавшимся оккультистами Третьего рейха, неонацистами вроде новозеландского террориста Брентона Тарранта и бойцами украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). После публикации часть товаров именно с этим символом была удалена, но некоторые позиции, в которых символ не назывался прямо, но присутствовал на товаре, все еще можно купить на площадке. Кроме того, позже продавцы могут вновь разместить запрещенные изображения, изменив название товара и описание в карточках продукции.

Скриншот: Ресейл-платформа

По-прежнему на Wildberries доступны товары с символами, которые использовались подразделениями СС, а также со «славянскими оберегами», внешний вид которых неотличим от свастики.

Посетители маркетплейса могут купить запрещенное законом шпионское оборудование

Статья 138.1 УК РФ запрещает незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Признаки нарушения этой статьи Уголовного кодекса появляются в том случае, если устройство замаскировано под какой-то другой предмет и, взглянув не него, невозможно понять, что оно используется для наблюдения.

Даже после публикации «Ленты.ру» на маркетплейсе можно найти товары, которые потенциально нарушают российское законодательство: видеокамеру с диктофоном, замаскированную под брелок; несколько видов камер, замаскированных под часы; а также видеокамеру, встроенную в сетевой адаптер для заряда телефона.

Продавцы таких товаров сообщают, что разглядеть глазок камеры в устройстве и понять, что ведется запись, невозможно.

Скриншот: Ресейл-платформа

Продавцы регулярно размещают на Wildberries оружие и средства самообороны

В России средства самообороны и сигнальное оружие можно приобрести лишь по предъявлению паспорта и в специализированных магазинах, однако благодаря маркетплейсу у россиян, в том числе несовершеннолетних, появляется возможность приобрести перцовые баллончики, сигнальные пусковые устройства и патроны к ним и даже холодное оружие.

Для того чтобы обойти российское законодательство, продавцы «играют» с названиями — добавляют в них частицу «не» («не чехол для перцового баллончика», «не упаковка от перцового баллончика») либо вовсе не называют товар в заголовке карточки, сохраняя ключевые слова в описании.

Несмотря на то что часть объявлений из публикации «Ленты.ру» была заблокирована модераторами маркетплейса, на площадке остались их аналоги. Так, российские подростки по-прежнему могут купить на площадке телескопическую дубинку, которая продается под названием «Для самообороны Люкс» (ее купили не менее 140 раз, в том числе родители — своим детям) или перцовый баллончик «НАТО».

Скриншот: Ресейл-платформа

Кроме того, на Wildberries по-прежнему доступны пусковые устройства для сигнальных патронов, которые не раз фигурировали в криминальных сводках и с помощью которых преступники — в том числе и подростки — не только ранили жертв, но и лишали их жизни.