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10:05, 30 июля 2024Россия

На Wildberries в продаже обнаружилась символика нацистов

«Лента.ру» нашла в продаже на Wildberries символику нацистов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На российском маркетплейсе Wildberries в продаже обнаружилась символика нацистов. Товары на торговой площадке обнаружил корреспондент «Ленты.ру».

Зарегистрированные на Wildberries продавцы предлагали покупателям приобретать шевроны с символикой «черное солнце», использовавшейся оккультистами третьего рейха, новозеландским террористом Брентоном Таррантом и бойцами батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).

На маркетплейсе эта символика продавалась под видом «славянского оберега», якобы являющего собой «символ победы» и продавалась в виде шевронов, флагов, кулонов и перстней. На момент публикации объявления с «черным солнцем» были удалены из поисковой выдачи Wildberries, однако продавцы регулярно находят способ вновь разместить запрещенный товар.

Скриншот: Ресейл-платформа

Кроме «черного солнца», на Wildberries по-прежнему можно найти товары с руной «одал», которая использовалась рядом подразделений СС, а также была изображена на логотипе главного управления СС по вопросам расы.

Руна продается в виде наклеек на автомобиль, шармов и жетонов. Также на маркетплейсе продается косоворотка с узором в виде составляющей полную свастику четырех неполных.

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До публикации материала «Ленты.ру» на Wildberries также свободно продавался мерч неонацистской группы M8L8TX, в названии которой цифрами зашифрована фраза Heil Hitler, и солист которой Алексей Левкин участвовал в атаке «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России) на Белгородскую область 22 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что в корме для домашних животных из российских маркетплейсов нашли ядовитое вещество.

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      Марк Леонов
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