В России отреагировали на отчет США о неготовности к крупномасштабной войне

Депутат Колесник раскритиковал отчет о неготовности США к крупномасштабной войне

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник раскритиковал отчет одной из комиссий Конгресса США о неготовности Вашингтона к крупномасштабной войне. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил, что подобный отчет, вероятно, был пролоббирован представителями американской оружейной промышленности.

Ранее из отчета комиссии Конгресса США, представленного комитету Сената по вооруженным силам, стало известно, что Вашингтон оказался не способен участвовать в крупномасштабном конфликте из-за нехватки военного потенциала. Так, экспертная группа обнаружила большие разрывы между «амбициями Пентагона и реальностью». Комиссия отметила, что текущее состояние американской оборонной промышленности отстает от Китая. Эксперты заключили, что в потенциальном конфликте с Пекином Вашингтон «в значительной степени исчерпает свои запасы боеприпасов всего за три-четыре недели».

«Как крупнейшая ядерная держава в мире может быть не готова к крупномасштабному конфликту, что это за эксперты? У США самое большое количество в мире ядерных боеголовок. Такое мог сказать только дилетант или глупец. Они готовы к любому конфликту, тем более к ядерному», — отметил Колесник.

Это, скорее всего, американское оружейное лобби продвигает такие отчеты, чтобы усилить гонку вооружений Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

26 июля стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин обеспокоился из-за учений России и Китая у берегов Аляски. По данным издания, учения не были восприняты как угроза, однако Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) подняло в воздух истребители для перехвата двух российских и двух китайских бомбардировщиков.