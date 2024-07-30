Предполагаемый момент уничтожения ракеты ВСУ над российским регионом попал на видео

Предполагаемый момент сбития ракеты над Курской областью попал на видео

Предполагаемый момент уничтожения запущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты в небе над Курской областью попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Типичный Курск».

На записи с камеры видеонаблюдения слышно громкий звук, похожий на грохот взрыва. От него срабатывает сигнализация припаркованных на стоянке автомобилей.

Утром 30 июля врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке ракетной атаки со стороны Украины. По его данным, ВСУ выпустили по региону четыре ракеты. Врио губернатора призвал граждан не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

Ранее в небе над Курской областью было сбито сразу 19 украинских беспилотников. При этом незначительные повреждения получил автомобильным мост в Суджанской районе — работу объекта не приостанавливали.