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08:42, 30 июля 2024Россия

Предполагаемый момент уничтожения ракеты ВСУ над российским регионом попал на видео

Предполагаемый момент сбития ракеты над Курской областью попал на видео

Предполагаемый момент уничтожения запущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты в небе над Курской областью попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Типичный Курск».

На записи с камеры видеонаблюдения слышно громкий звук, похожий на грохот взрыва. От него срабатывает сигнализация припаркованных на стоянке автомобилей.

Утром 30 июля врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке ракетной атаки со стороны Украины. По его данным, ВСУ выпустили по региону четыре ракеты. Врио губернатора призвал граждан не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

Ранее в небе над Курской областью было сбито сразу 19 украинских беспилотников. При этом незначительные повреждения получил автомобильным мост в Суджанской районе — работу объекта не приостанавливали.

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      Алан Босиков
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