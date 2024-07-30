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17:26, 30 июля 2024Экономика

Производители товаров в США признали завершение постковидного бума

WSJ: производители товаров длительного пользования в США ждут снижения спроса

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Производители товаров длительного пользования в США увольняют сотрудников и сокращают производство, чтобы противостоять падению заказов и росту запасов, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В материале отмечается, что речь идет о завершении постковидного фабричного бума, возникшего на фоне того, что потребители, которые сидели дома и не могли тратить деньги на путешествия, рестораны и другие развлечения, активнее скупали бытовую технику, а также товары для ремонта.

Сейчас производитель бытовой техники Whirlpool прогнозирует снижение спроса на холодильники и посудомоечные машины, другие подобные компании также признают, что условия на рынке во второй половине 2024 года будут сложными.

Среди прочих факторов, с которыми связаны негативные ожидания бизнеса, называют остающуюся высокой ставку, рост операционных расходов, укрепление доллара по отношению к другим валютам и снижение цен на некоторые товары.

Такая ситуация складывается на фоне рекордного роста госдолга США, размер которого на днях впервые в истории страны достиг отметки в 35 триллионов долларов. При этом ВВП растет темпами выше ожидаемых, а учетная ставка удерживается на рекордном с 2001 года уровне 5,25-5,5 процента годовых.

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      Дмитрий Воронин
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