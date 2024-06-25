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15:52, 25 июня 2024Экономика

В США назвали разговоры о снижении ставки преждевременными

В ФРС заявили, что экономика США пока не готова к снижению учетной ставки

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Член Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центрального банка, Мишель Боумен заявила, что экономика страны пока не готова к снижению учетной ставки. Ее слова приводит Bloomberg.

Боумен, чьи выступления нередко содержат указания на возможный будущий курс денежно-кредитной политики ФРС, указала на наличие ряда рисков для роста инфляции и подтвердила, что разговоры о снижении ставки являются преждевременными, поскольку, если поторопиться с такими решениями, потом снова придется ее поднимать, чтобы вернуть инфляцию к двум процентам в долгосрочной перспективе.

«Мы еще не достигли той точки, когда было бы целесообразно снизить учетную ставку», — сказала она, отметив важность сохранения осторожности в подходе к рассмотрению будущих изменений.

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Ранее глава ФРС Джером Пауэлл признал, что США, вероятно, потребуется больше времени, чем считалось прежде, чтобы достичь уверенности, необходимой для снижения процентных ставок. Комментируя очередное решение оставить учетную ставку на рекордном с 2001 года уровне 5,25-5,5 процента годовых, на котором она находится с июля прошлого года, глава ФРС подчеркивал, что готов держаться текущей политики «настолько долго, насколько это возможно».

Такую осторожность монетарные власти США проявляют на фоне решений, принимаемых в Европе. Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в начале июня объявил о первом за девять месяцев изменении ставок. Регулятор понизил базовую ставку, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии до 4,25, 4,5 и 3,75 процента соответственно. Нацбанк Швейцарии первым из эмитентов мировых резервных валют снизил ключевую ставку еще в марте и на данный момент успел сделать это дважды, доведя показатель до 1,25 процента годовых.

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      Дмитрий Воронин
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