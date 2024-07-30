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22:09, 30 июля 2024Спорт

Рекордсмен мира отказался жить в Олимпийской деревне

Рекордсмен мира в прыжках с шестом Дюплантис отказался от Олимпийской деревни

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис отказался жить в Олимпийской деревне на Играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Expressen.

Капитан сборной Швеции Кайса Бергквист рассказала, что спортсмен нашел более подходящее жилье, чем Олимпийская деревня. «Он профессионал до мозга костей, и у него потребности, которые надо уважать. Ему нужно подготовиться как можно лучше», — заявила она.

Дюплантис является олимпийским чемпионом Игр в Токио. Он установил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,24 метра.

Ранее несколько спортсменов раскритиковали условия жизни в Олимпийской деревне. В частности, недовольными остались американская теннисистка Кори Гауфф, австралийская пловчиха Ариарне Титмус и сербский теннисист Новак Джокович.

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      Анастасия Борисова
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