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23:02, 29 июля 2024Спорт

Американская теннисистка под Чайковского раскритиковала Олимпийскую деревню

Теннисистка Гауфф раскритиковала Олимпийскую деревню роликом под Чайковского

Фото: Claudia Greco / Reuters

Американская теннисистка Кори Гауфф раскритиковала Олимпийскую деревню в Париже. Она посвятила этому видео в TikTok.

Спортсменке не понравилось место проживания, которое организаторы предоставили атлетам. Она опубликовала ролик под композицию Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро» с подписью: «На десять девушек две ванные комнаты».

В комментариях Гауфф добавила, что все теннисистки съехали в отель, кроме нее. «Так что теперь всего пять девушек на две ванные комнаты», — резюмировала она.

Ранее с критикой выступила австралийская пловчиха Ариарне Титмус. Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что жизнь в Олимпийской деревне осложняет выступления.

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      Дарья Коршунова
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