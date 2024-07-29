Американская теннисистка под Чайковского раскритиковала Олимпийскую деревню

Теннисистка Гауфф раскритиковала Олимпийскую деревню роликом под Чайковского

Американская теннисистка Кори Гауфф раскритиковала Олимпийскую деревню в Париже. Она посвятила этому видео в TikTok.

Спортсменке не понравилось место проживания, которое организаторы предоставили атлетам. Она опубликовала ролик под композицию Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро» с подписью: «На десять девушек две ванные комнаты».

В комментариях Гауфф добавила, что все теннисистки съехали в отель, кроме нее. «Так что теперь всего пять девушек на две ванные комнаты», — резюмировала она.

Ранее с критикой выступила австралийская пловчиха Ариарне Титмус. Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что жизнь в Олимпийской деревне осложняет выступления.