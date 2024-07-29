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18:14, 29 июля 2024Спорт

Еще одна спортсменка пожаловалась на условия проживания в Олимпийской деревне

Пловчиха-чемпионка Титмус: условия проживания на Играх усложняют выступление

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка австралийская пловчиха Ариарне Титмус пожаловалась на условия проживания в Олимпийской деревне в Париже. Ее слова приводит Daily Mail.

Титмус заявила, что жизнь в Олимпийской деревне осложняет выступления. «Она определенно не создана для высоких результатов, так что дело в том, кто сможет себя ограничивать. Все дело в том, как вы управляете собой, в какой обстановке вы находитесь, какие у вас кровати, какая у вас еда», — отметила она.

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Ранее еще несколько атлетов оказались недовольны проживанием на ОИ. Пловцы из Южной Кореи выехали из Олимпийской деревни. Они пожаловались на жару в автобусах и предпочли жить в отеле недалеко от бассейна.

До этого атлеты выступили с критикой из-за недостаточного количества еды в ресторане Олимпийской деревни. Их не устроила медленная скорость пополнения запасов ряда продуктов, включая такие популярные позиции, как яйца и мясо на гриле.

Олимпийские игры-2024 проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

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      Дарья Коршунова
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