Еще одна спортсменка пожаловалась на условия проживания в Олимпийской деревне

Пловчиха-чемпионка Титмус: условия проживания на Играх усложняют выступление

Трехкратная олимпийская чемпионка австралийская пловчиха Ариарне Титмус пожаловалась на условия проживания в Олимпийской деревне в Париже. Ее слова приводит Daily Mail.

Титмус заявила, что жизнь в Олимпийской деревне осложняет выступления. «Она определенно не создана для высоких результатов, так что дело в том, кто сможет себя ограничивать. Все дело в том, как вы управляете собой, в какой обстановке вы находитесь, какие у вас кровати, какая у вас еда», — отметила она.

Ранее еще несколько атлетов оказались недовольны проживанием на ОИ. Пловцы из Южной Кореи выехали из Олимпийской деревни. Они пожаловались на жару в автобусах и предпочли жить в отеле недалеко от бассейна.

До этого атлеты выступили с критикой из-за недостаточного количества еды в ресторане Олимпийской деревни. Их не устроила медленная скорость пополнения запасов ряда продуктов, включая такие популярные позиции, как яйца и мясо на гриле.

Олимпийские игры-2024 проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.