Спортсмены пожаловались на жару в автобусах и выехали из Олимпийской деревни

Пловцы из Южной Кореи выехали из Олимпийской деревни: в автобусе, как в сауне

Пловцы из Южной Кореи выехали из Олимпийской деревни. Об этом сообщает Korea Times.

Спортсмены пожаловались на жару в автобусах и предпочли жить в отеле недалеко от бассейна.

«На улице прохладнее, чем в автобусе. Там как в сауне. Обычно дорога от Олимпийской деревни до бассейна занимает 40-45 минут, но сегодня нам потребовалось более полутора часов», — объяснили атлеты. Они отметили, что окна были заклеены скотчем, предположительно из-за опасений террористических атак.

26 июля на церемонии открытия Олимпиады в Париже дикторы перепутали Кореи. Во время парада делегаций, когда сборная Южной Кореи проплывала на корабле по Сене, ее объявили как команду КНДР.