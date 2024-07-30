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11:36, 30 июля 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности ныряния вниз головой

Реабилитолог Сумин: во время ныряния вниз головой можно сломать позвоночник

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Во время ныряния вниз головой, и особенно в незнакомом месте, можно сломать позвоночник и остаться парализованным, рассказал реабилитолог, кардиолог, старший врач клиники ранней реабилитации «Три сестры» Дмитрий Сумин. Об опасности травмы ныряльщика врач предупредил в беседе с «Лентой.ру».

Сумин обратил внимание, что 5 из 100 его пациентов, которым требуется реабилитация, получили серьезные черепно-мозговые травмы или перелом шейного отдела позвоночника при нырянии вниз головой. По его словам, обычно люди переоценивают глубину и натыкаются на неожиданное препятствие под водой и в результате остаются частично или полностью парализованными.

Также врач указал, что иногда смещение шейных позвонков и травмы спинного мозга получают люди, нырнувшие с большой высоты под неправильным углом. Однако в этом случае гораздо выше риск получить ушиб внутренних органов вплоть до разрывов, предупредил реаниматолог.

Кроме того, по словам Сумина, часто ныряльщики получают тяжелые проникающие травмы головы. «Нырнули, напоролись на арматуру, корягу или другой острый предмет, пробили череп», — объяснил он.

Такие травмы могут приводить к тяжелым поражениям мозга и энцефалиту, то есть воспалению мозга из-за инфекции, и к нарушениям речи и подвижности

Дмитрий Суминреабилитолог, кардиолог

«В случае "травмы ныряльщика" мы можем стремиться лишь к возвращению минимальной самостоятельности по обслуживанию себя в инвалидном кресле, к адаптации парализованного человека к жизни в новом качестве. Но даже для таких результатов реабилитация может занимать годы», — рассказал эксперт.

Сумин подчеркнул: подобные травмы в основном получают пьяные люди, хотя алкогольное опьянение — лишь отягчающий фактор. В целом любые прыжки в воду в незнакомом месте — большой риск даже для тех, кто сохраняет ясность ума и хорошо плавает. Чтобы этих рисков избежать, врач рекомендовал никогда не нырять в незнакомых водоемах и тем более вниз головой.

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