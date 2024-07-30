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00:20, 31 июля 2024Мир

В МИД России подтвердили информацию о серьезном предупреждении Белоусова шефу Пентагона

Рябков: Белоусов направил шефу Пентагона очень серьезное предостережение
Андрей Белоусов и Владимир Путин

Андрей Белоусов и Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов направил шефу Пентагона Ллойду Остину очень серьезное предостережение о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«С российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона. Сделано это предупреждение [было] во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми», — поведал дипломат.

Разговор Белоусова и Остина состоялся 12 июля. Как написала впоследствие газета американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, Белоусов звонил шефу Пентагона Остину из-за тайной украинской операции. По информации издания, российский министра прямо спросил Остина, знал ли Пентагон о подготовке такой операции. Как сообщили NYT собеседники, представители Пентагона были удивлены подобным утверждением и поспешили его опровергнуть.

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      Марина Совина
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