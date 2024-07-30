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15:57, 30 июля 2024Экономика

В России задумали ввести господдержку для выходящего на биржу бизнеса

Матвиенко предложила подумать о господдержке для выходящего на биржу бизнеса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность господдержки выходящего на биржу российского бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Матвиенко, на фоне наблюдающегося в России спроса инвесторов объемы привлекаемых средств пока несопоставимы с кредитованием. «Настало время подумать над тем, чтобы компании могли получать государственную поддержку не только в виде льготных кредитов, но и в виде льгот при выходе на биржу», — сказала она.

Ранее стало известно, что новая российская биржа может появиться на базе бывшей биржи «Санкт-Петербург», которая с февраля 2024 года переименована в АО «Восточная биржа им. В.В. Николаева». По данным журналистов, на площадке будут размещаться бумаги российских эмитентов, акции компаний из дружественных стран и производные финансовые инструменты.

Как пишут «Ведомости», власти допускают сворачивание льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства, подразумевающее приостановку выдачи новых займов в связи с ростом стоимости субсидий для бюджета из-за ключевой ставки. Такой сценарий вошел в один из вариантов меню инструментов по развитию малого бизнеса в 2025–2030 годах.

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      Дмитрий Воронин
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