В России задумали ввести господдержку для выходящего на биржу бизнеса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность господдержки выходящего на биржу российского бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Матвиенко, на фоне наблюдающегося в России спроса инвесторов объемы привлекаемых средств пока несопоставимы с кредитованием. «Настало время подумать над тем, чтобы компании могли получать государственную поддержку не только в виде льготных кредитов, но и в виде льгот при выходе на биржу», — сказала она.
Ранее стало известно, что новая российская биржа может появиться на базе бывшей биржи «Санкт-Петербург», которая с февраля 2024 года переименована в АО «Восточная биржа им. В.В. Николаева». По данным журналистов, на площадке будут размещаться бумаги российских эмитентов, акции компаний из дружественных стран и производные финансовые инструменты.
Как пишут «Ведомости», власти допускают сворачивание льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства, подразумевающее приостановку выдачи новых займов в связи с ростом стоимости субсидий для бюджета из-за ключевой ставки. Такой сценарий вошел в один из вариантов меню инструментов по развитию малого бизнеса в 2025–2030 годах.