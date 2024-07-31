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14:45, 31 июля 2024Ценности

Беллу Хадид впервые засняли на публике после скандала с Adidas

Папарацци впервые заметили модель Беллу Хадид на публике после скандала с Adidas

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Супермодель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид впервые засняли на публике после скандала с фирмой Adidas. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци заметили манекенщицу в Техасе, когда она выходила из местной пиццерии. Звезду запечатлели в темно-синих джинсах-клеш, сине-белой клетчатой ​​рубашке и кожаной оверсайз-куртке. Помимо этого, знаменитость надела широкую ковбойскую шляпу и коричневые сапоги на широких каблуках. В качестве аксессуаров она выбрала несколько колец и пояс на талии.

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23 июля компания Adidas отреагировала на решение Беллы Хадид судиться из-за антисемитских обвинений. Компания публично извинилась перед манекенщицей за рекламу кроссовок SL Super Light 72, которые были созданы для Олимпиады 1972 года в Мюнхене, где произошло нападение палестинских террористов на израильских делегатов Игр. Вдобавок Adidas принес извинения и другим амбассадорам, в том числе A$AP Nast, Жюлю Кунде и другим партнерам.

Белла Хадид известна своей пропалестинской позицией: она регулярно публикует посты об израильской колонизации, этнических чистках, военной оккупации и апартеиде в отношении палестинского народа, которые продолжаются на протяжении многих лет.

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      Екатерина Ештокина
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