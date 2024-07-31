Евгений Кузнецов перешел в СКА

Евгений Кузнецов перешел в петербургский СКА

Российский форвард Евгений Кузнецов стал игроком петербургского СКА. Об этом сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нападающий подписал с новой командой четырехлетний контракт. Финансовые условия соглашения не раскрываются.

18 июля стало известно, что Кузнецов расторг контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс». Днем ранее клуб выставил его на драфт отказов.

Кузнецов выступал в НХЛ с 2014 года, в течение десяти лет он играл за «Вашингтон Кэпиталс». Вместе с командой в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Кузнецов дважды выиграл чемпионат мира.