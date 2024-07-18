Выставленный на драфт отказов россиянин Кузнецов расторг контракт с «Каролиной»

Российский нападающий Евгений Кузнецов расторг контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс». Об этом сообщается в аккаунте клуба в соцсети X.

Днем ранее «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов. В команде поблагодарили игрока и пожелали ему удачи. Россиянин может подписать контракт с петербургским СКА.

В марте Кузнецова обменяли в «Каролину» из «Вашингтон Кэпиталс». В составе команды он провел 63 матча, набрав 24 очка. Контракт с «Каролиной» был рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В конце 2023 года Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. Программа работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости. В 2019-м Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина.