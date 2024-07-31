Избитые турецкой полицией россиянки два месяца не могут вернуться домой. Что о них известно?

Избитые турецкой полицией не могут улететь из-за подписки о невыезде

Избитые турецкой полицией россиянки два месяца не могут вернуться домой. Туристки не могут улететь из-за подписки о невыезде.

«Женщине до сих пор не назвали хотя бы примерную дату, когда ее дело о "сопротивлении полицейским" будет рассматривать суд: говорят, что у судей летние каникулы», — сообщалось о положении дел одной из россиянок. У второй туристки суд уже прошел, с нее сняты обвинения. Но, по ее словам, до сих пор неизвестно, когда ей откроют выезд из страны.

Отмечается, что россиянки находятся в отчаянии, деньги на аренду жилья у них почти закончились.

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«Дипломаты находятся в контакте с россиянками и их близкими и продолжат отслеживать вопросы соблюдения их прав и законных интересов в ходе разбирательства по упомянутому делу», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что после задержания российские дипломаты установили контакт с туристками, «разъяснив их права и порядок обращения к местным адвокатам». Плюс к этому они получили первичную бесплатную юридическую консультацию.

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Ранее были раскрыты подробности инцидента

Информация о произошедшем появилась в СМИ 18 июля. Сообщалось, что инцидент произошел 6 июня. Две подруги Светлана и Юлия отправились по путевке на популярный турецкий курорт. Они рассказали, что купили джин в магазине Duty free в аэропорту Домодедово и немного выпили, чтобы было нестрашно лететь.

Прилетев в аэропорт Антальи, Юлия несла пакет с недопитым алкоголем и без проблем прошла паспортный контроль. При этом Светлану отказались пускать в страну, сославшись на проблемы с документами. Из-за незнания английского языка туристки не смогли понять причину отказа во въезде. Тогда Юлия решила достать телефон, чтобы воспользоваться переводчиком, но сотрудники пограничной службы отобрали гаджет, решив, что их хотят снимать.

В результате начался скандал и завязалась потасовка, во время которой у одной из туристок вырвали ногти. В итоге на россиянок надели наручники и отвели их в отделение. Они уверяют, что там их били по лицу и телу, оставив гематомы. Женщины провели ночь в изоляторе, а на следующий день предстали перед судом, который постановил закрыть им выезд из страны и обвинил в сопротивлении полиции. По местным законам наказание за такое правонарушение — до трех лет тюрьмы.