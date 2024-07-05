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03:59, 5 июля 2024Путешествия

В турецких аэропортах ужесточат правила досмотра пассажиров. Какие проверки могут ждать российских туристов?

Habertürk: в турецких аэропортах ужесточат процедуру досмотра пассажиров

Фото: Murad Sezer / Reuters

Парламент Турции в четверг, 4 июля, принял поправки к закону о гражданской авиации, ужесточающие в том числе процедуры досмотра пассажиров в аэропортах.

Новые правила будут соответствовать нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция).

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Вещи пассажиров будут досматривать два раза

В основных аэропортах Турции предусмотрены два пункта досмотра: при входе в зону общего доступа и в так называемой чистой зоне после регистрации на рейс. Теперь сотрудники службы безопасности турецких аэропортов смогут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки. Проверять смогут как личный багаж, так и электронные устройства.

В случае отказа предоставить вещи для досмотра путешественника не пустят в зону вылета. Запрещенные вещи конфискуют на месте.

Также нововведения предполагают штрафы на сумму от 620 до 15,6 тысячи долларов, если экипаж самолета не уведомил власти о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета.

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Российские туристы столкнулись с задержкой рейсов

1 июля стало известно, что международные рейсы в аэропорт турецкой Антальи, Турция, и обратно в другие страны задерживаются из-за забастовки персонала воздушной гавани. Сотрудники требуют увеличения заработной платы и улучшения условий труда. В связи с этим их работа сильно замедляется, а рейсы задерживаются или вовсе отменяются.

Проблема в том числе коснулась перелетов в Россию. Так, отечественные туристы больше суток ожидали вылета в Турцию из московского аэропорта Внуково.

В июне рейс авиакомпании Corendon Airlines из Казани в Анталью также был задержан, путешественники застряли в аэропорту почти на 16 часов из-за позднего прибытия самолета. Россияне из Санкт-Петербурга остались на сутки без багажа — авиакомпания Corendon Airlines забыла вещи всех пассажиров на турецком курорте.

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Отдых в Турции стал дорогим

При этом турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин сообщал, что туристический сектор страны боится потерять российских туристов из-за высоких цен. Отельеры стали снижать цены из-за низкого спроса на июльские путевки, однако цены на туры все равно остаются очень высокими для россиян из-за курса рубля.

По данным Alanya Medya, популярные турецкие курорты начали терять туристов, даже граждане страны теперь все чаще предпочитают зарубежный отдых из-за слишком высоких цен. Основной проблемой для турбизнеса страны остается продолжающееся падение курса турецкой лиры и ускорение инфляции.

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      Марина Совина
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